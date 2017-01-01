Предъявлено обвинение четвёртому фигуранту дела об аварии на «Азоте»

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Филиал «Азот»

В ходе расследования уголовного дела о происшествии 6 мая на заводе «Азот» механику цеха производства аммиака предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Пермскому краю.

Ранее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении технолога агрегата и двоих начальников смены предприятия, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ.

Напомним, что утром 6 мая в городе Березники на заводе «Азот» во время проведения работ погибли трое рабочих, один рабочий получил травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.