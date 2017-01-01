Предварительной причиной ЧП на «Азоте» названы нарушения при проведении сварочных работ

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По предварительной информации, взрыв в цехе №1 завода «Азот» произошёл «при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве». Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Как уточнили в министерстве, опасности дальнейшего развития ситуации нет, выбросов опасных веществ также не зафиксировано.



По поручению губернатора на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов.



Напомним, ЧП произошло в 10:15 6 мая.