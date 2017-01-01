На березниковском «Азоте» произошло ЧП Погибло трое рабочих, один человек оказался в больнице

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Филиал «Азот»

В Березниках на заводе «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» погибли трое рабочих. Один рабочий с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. ЧП произошло сегодня, 6 мая.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ, сообщают в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.

Ситуацию прокомментировали также в региональном управлении Ростехнадзора:

— Сегодня, 6 мая, в 10:15 поступило сообщение о том, что в результате проведения ремонтных работ в одном из цехов предприятия АО «ОХК УРАЛХИМ» филиал «Азот» произошел производственный инцидент. По предварительным данным, погибли три человека, один человек травмирован. Горения на территории цеха не было. Угрозы населению нет. Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия. На место выехали все службы, в том числе психолог МЧС. Проверку проводит Управление Ростехнадзора по Пермскому краю.





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