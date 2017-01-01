Задержаны три сотрудника завода «Азот»

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В Березниках задержаны два начальника смены завода «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и технолог агрегата. Сотрудники задержаны для выяснения обстоятельств происшествия на предприятии, сообщают на «Азоте».

Напомним, утром 6 мая на заводе произошёл взрыв в результате попадания искры от сварочного аппарата при работах на ремонтной площадке аммиачного производства, в результате которого погибли трое рабочих, а один оказался в больнице в состоянии средней тяжести.