Прокурор Юсьвинского района задекларировал самый большой доход среди своих коллег в Прикамье

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Опубликованы сведения о доходах прокуроров Пермского края по итогам 2018 года. Самый большой доход задекларировал прокурор Юсьвинского района Олег Зайцев — 4,5 млн руб. Также в его собственности есть земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, совместная с супругой квартира площадью 34,4 тыс. кв. м, собственная квартира площадью 66,4 кв. м, автомобиль Nissan Qashqai. В пользовании у прокурора значатся две квартиры — площадью 62,5 кв. м и 50,2 кв. м. Его супруга заработала 749 тыс. руб. В её собственности нет автомобиля, но есть гараж площадью 19,1 кв. м.

Вторым по задекларированным доходам оказался прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. Он задекларировал 3,4 млн руб. В его собственности нет никакого движимого и недвижимого имущества. В пользовании у Юмшанова (совместно с супругой) значится квартира площадью 99,6 кв. м. У его супруги задекларирован доход в сумме 774 тыс. руб., в собственности есть автомобиль Peugeot 408.

Заместители Юмшанова задекларировали доходы от 1,9 до 2,7 млн руб. Из имущества можно отметить лодку Yamaran t-300 у зама краевого прокурора Александра Дерышова. У него же в собственности есть две квартиры, доля в квартире и индивидуальный дом.

Также две квартиры в собственности есть у первого зама краевого прокурора Владимира Черкасова.

У районных прокуроров доходы в среднем чуть скромнее и варьируются от 1 до 2 млн руб.

Прокурор Перми Виталий Дымолазов совершенно не выделяется среди прокурорских деклараций — его годовой доход составил 1,6 млн руб. А в собственности — лишь земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м и автомобиль Peugeot 408. Проживает он в служебной квартире площадью 38,5 кв. м вместе с супругой.

Напомним, ранее свои доходы представили губернатор Пермского края, члены краевого правительства и администрации губернатора.