Замглавы администрации губернатора оказался богаче своего шефа и самого губернатора

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Руководители и сотрудники администрации губернатора Пермского края, министры и другие чиновники региона отчитались о доходах за прошлый год. В итоге среди них оказался тот, кто, по итогам 2018 года, заработал больше губернатора Максима Решетникова, — заместитель главы администрации губернатора Дмитрий Пучко. Он задекларировал 13,2 млн руб. Его супруга — 4,3 млн руб.

Напомним, губернатор заработал 7,5 млн руб., а его супруга – 5,3 млн руб. То есть не только сам чиновник, но и вся семья Пучко оказалась, по итогам года, финансово более успешной семьи Решетниковых.

Что касается автопарка, то у губернатора, напомним, Kia Cerato, а у Пучко — Mitsubishi Outlander. Отметим, что, судя по декларации, у Дмитрия Пучко из недвижимости в собственности только гараж, а две квартиры (площадью 77,3 и 64,6 кв. м соответственно) находятся в пользовании. Хотя у его супруги в собственности три квартиры, гараж и нежилое помещение.

И. о. руководителя администрации Леонид Политов задекларировал доход в 2,9 млн руб., его другой заместитель, Яна Дорофеева, – 3,3 млн руб., ещё один — Назим Султанов — 2,2 млн руб.

Но не только Пучко заработал больше губернатора. Примерно на 100 тыс. руб. больше Максима Решетникова задекларировал начальник инспекции Госстройнадзора Прикамья Василий Билоус — 7,6 млн руб.

На «четвёртом месте» по доходам оказался заместитель председателя правительства по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антон Клепиков с 6 млн руб.

Вице-премьер Ольга Антипина задекларировала 5 млн руб., ещё один вице-премьер, Михаил Сюткин, — 4,4 млн руб.

Но самый лучший результат из всех присутствующих в декларациях показал муж заместителя председателя и руководителя аппарата правительства Елены Лапаевой – 42 млн руб. Супруга же своим трудом заработала 4,5 млн руб.