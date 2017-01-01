Замглавы администрации губернатора оказался богаче своего шефа и самого губернатора
Руководители и сотрудники администрации губернатора Пермского края, министры и другие чиновники региона отчитались о доходах за прошлый год. В итоге среди них оказался тот, кто, по итогам 2018 года, заработал больше губернатора Максима Решетникова, — заместитель главы администрации губернатора Дмитрий Пучко. Он задекларировал 13,2 млн руб. Его супруга — 4,3 млн руб.
Напомним, губернатор заработал 7,5 млн руб., а его супруга –
5,3 млн руб. То есть не только сам чиновник, но и вся семья Пучко оказалась, по
итогам года, финансово более успешной семьи Решетниковых.
Что касается автопарка, то у губернатора, напомним, Kia Cerato, а у Пучко — Mitsubishi Outlander. Отметим, что, судя
по декларации, у Дмитрия Пучко из недвижимости в собственности только гараж, а
две квартиры (площадью 77,3 и 64,6 кв. м соответственно) находятся в
пользовании. Хотя у его супруги в собственности три квартиры, гараж и нежилое
помещение.
И. о. руководителя администрации Леонид Политов
задекларировал доход в 2,9 млн руб., его другой заместитель, Яна Дорофеева, – 3,3
млн руб., ещё один — Назим Султанов — 2,2 млн руб.
Но не только Пучко заработал больше губернатора. Примерно на
100 тыс. руб. больше Максима Решетникова задекларировал начальник инспекции
Госстройнадзора Прикамья Василий Билоус — 7,6 млн руб.
На «четвёртом месте» по доходам оказался заместитель
председателя правительства по вопросам образования, культуры, спорта и туризма
Антон Клепиков с 6 млн руб.
Вице-премьер Ольга Антипина задекларировала 5 млн руб., ещё
один вице-премьер, Михаил Сюткин, — 4,4 млн руб.
Но самый лучший результат из всех присутствующих в
декларациях показал муж заместителя председателя и руководителя аппарата
правительства Елены Лапаевой – 42 млн руб. Супруга же своим трудом заработала
4,5 млн руб.