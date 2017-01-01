Губернатор Пермского края отчитался о доходах

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За 2018 год губернатор Пермского края заработал 7 млн 599 тыс руб. Это на 1 млн меньше, чем в 2017 году. Супруга губернатора за тот же период заработала 5 млн 347 тыс руб.

После переезда из Москвы в Пермь, в собственности у Максима Решетникова осталась одна треть квартиры в 258,4 кв.м. Кроме того, появился новый объект недвижимости — квартира в 158,4 кв.м. (совместная собственность с супругой). Весной 2018 года глава региона упоминал о покупке им в Перми квартиры в ипотеку.

Кроме того, в пользовании губернатора находятся дача, два машиноместа и автомобиль Kia Cerato.

Ранее о доходах отчитались заместители председателя правительства и руководители исполнительных органов власти Пермского края.