Мероприятия Дня Победы в Перми посетили 261 тыс. человек

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Администрация Перми статистически отчиталась о праздничных мероприятиях 9 Мая.

Так, военный парад на Октябрьской площади посетили 12 тыс. человек. В колоннах «Бессмертного полка» прошли 40,2 тыс. участников. Различные развлекательные мероприятия на городской эспланаде посетили 115 тыс. человек. Гостями мероприятий на набережной стали ещё 40 тыс. Районные мероприятия насчитали 24 тыс. гостей. А финальный праздничный салют посмотрели 30 тыс. зрителей.