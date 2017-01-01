В Перми состоялся парад в честь Дня Победы В торжественном прохождении войск участвовали 2 тыс. человек и 24 единицы военной техники

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 9 мая, на Октябрьской площади в честь 74-й годовщины Победы состоялось Торжественное прохождение боевой техники и войск Пермского гарнизона.

Праздничные действия начались с тематического пролога «Поющая Победа». «Хор поколений», в который вошли 400 человек, исполнил композицию «День Победы!».

После этого с приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Максим Решетников. «Люди разных возрастов, профессий и национальностей мужественно сражались на фронте. Не зная отдыха и не жалея сил трудились в тылу — на заводах, в колхозах, в госпиталях. Народ сплотила любовь к Родине, вера в Победу. Эти чувства оказались настолько велики, что до сих пор объединяют всех жителей нашей большой страны. Тяжелые испытания выковали поколение героев и победителей», — заявил губернатор.

Командующим парада в этом году стал начальник Пермского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майор Владимир Купавский. Принял парад начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации», генерал-майор Николай Братухин. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона участвовали 23 парадных расчёта, в состав которых вошли почти 2 тыс. человек из всех военных и околовоенных ведомств края и 24 единицы военной техники. Зрителями стали порядка 13 тыс. жителей Перми и края.

После Торжественного прохождения войск на Октябрьскую площадь вышла колонна «Бессмертного полка». Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в акции приняли участие 32 тыс. человек.