В Пермскую городскую думу направлены новые поправки в Правила благоустройства, касающиеся НТО Предприниматели и представители ТСЖ воспользовались правом на «правотворческую инициативу»

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По словам руководителя общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерины Безгодовой, сегодня в Пермскую городскую думу была передана «правотворческая инициатива граждан». Речь идёт об изменениях в Правила благоустройства города Перми о размещении нестационарных торговых объектов (НТО). По словам Екатерины Безгодовой, подписи под поправками поставили 724 жителя города Перми.

В частности, в проекте предлагается разрешать размещение НТО «на придомовых территориях», если с этим согласны не менее двух третей жителей многоквартирного дома. Инициаторы законопроекта призывают депутатов Пермской городской думы также ввести «механизм учёта граждан при разработке Правил благоустройства» и «провести оценку регулирующего воздействия» Правил благоустройства с «привлечением независимой экспертной организации».



В пресс-службе Пермской городской Думы информацию о подаче правотворческой инициативы подтвердить не смогли.



Напомним, что статьёй 20 Устава Перми о «правотворческой инициативе» граждан понимается право граждан «вносить в органы местного самоуправления города Перми проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения». Для внесения такой инициативы достаточно 450 подписей граждан, обладающих правом голосовать на выборах.



Напомним, что недавно был опубликован проект по изменению правил благоустройства города, разработанный в администрации города Перми. В проекте говорится о требованиях к «внешнему облику» НТО и их «типовых проектах».



Там же предлагается разрешить размещать на придомовых территориях по согласованию с собственниками помещений в многоквартирном доме вендинговые аппараты по продаже питьевой воды.



Противостояние владельцев НТО и собственников земель под ними с городскими властями длится уже почти год с того момента, как Пермская гордума запретила устанавливать киоски на придомовой территории и внесла ряд других ограничивающих этот вид бизнеса поправок в местные Правила благоустройства. В прошлом году пермские общественники, предприниматели и ТСЖ оспаривали в судах нормы Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми. И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В апелляционном определении он признал НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства. Это значит, что их размещение должно осуществляться в соответствии с местными Правилами благоустройства.

В марте 2019 года разбирательства продолжились в Пермском краевом суде. Защитники НТО на частных землях подали иск к Законодательному собранию Пермского края об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В случае их отмены у владельцев торговых точек и представителей ТСЖ будет возможность оспорить уже наложенные штрафы.