Внешний облик киосков и павильонов города Перми обсудят на публичных слушаниях Слушания запланированы на 20 мая

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

20 мая состоятся публичные слушания, на которых обсудят изменения в Правила благоустройства территории города Перми, принятые Пермской городской думой 18 декабря 2018 года. Среди вопросов заявлены: «типовые проекты (эскизы) НТО», «требования к внешнему облику фасадов зданий», «порядок демонтажа вывесок» и их «внешний облик».

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, могут направить предложения и замечания на самих публичных слушаниях или предоставив их в письменном виде в организационный комитет по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 105.

Место и время проведения публичных слушаний: 20 мая 2019 года, 18:00 по адресу: ул. Петропавловская, 25, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.



На апрельском заседании Пермской городской думы также было заявлено о проведении круглого стола по проблемам размещения НТО в городе Перми. Источники «Нового компаньона» в Пермской городской думе говорят о том, что он должен состояться до конца мая и их организация передана в ведение первого заместителя главы Перми Виктора Агеева.



25 декабря 2018 года были внесены изменения в Постановление Правительства Пермского края №966-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» от 28 ноября 2017 года. По ним требования к внешнему облику киосков и павильонов, ранее установленные минстроем Пермского края, стали носить рекомендательный характер. Таким образом, на уровне краевой нормативно-правовой базы было признано, что типовые проекты внешнего вида НТО относится к компетенции муниципалитетов.