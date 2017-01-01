Ольга Немирова: «Стоит задача оптимизировать работу департаментов»

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Новый заместитель главы Перми Дмитрия Самойлова по вопросам градостроительства и земельным отношениям Ольга Немирова приступает к своим новым обязанностям с 24 апреля.

«Решение градостроительных и земельных вопросов находятся в единой плоскости. Сегодня передо мной стоит задача оптимизировать работу департаментов и выстроить все процессы в единый рабочий механизм. Он будет направлен на решение градостроительных задач, поставленных губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой Перми Дмитрием Самойловым. Создание системной работы в сфере градостроительства, поиск новых решений для освоения застроенных территорий, реализация всех ранее начатых департаментами проектов — вот ключевые направления работы ближайшего времени», — сообщила Ольга Немирова.

Под её подчинением будут находиться департаменты градостроительства и архитектуры и земельных отношений. Последний она продолжит возглавлять (является его начальником с 2017 года).

Напомним, о новом подразделении в горадминистрации и новом заме Дмитрий Самойлов объявил в пятницу, 19 апреля.