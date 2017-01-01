Заместителем Дмитрия Самойлова по градостроительству и земельным отношениям стала Ольга Немирова В этом качестве она была представлена на заседании фракции «Единая Россия» в Пермской гордуме

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Ольга Немирова

О том, что у главы города будет ещё один заместитель Самойлов сообщил в пятницу, 19 апреля. На этой неделе в структуре городской администрации Перми создадут отдельный блок, специализирующийся на вопросах градостроительства и земельных отношениях. Задачи нового заместителя будут тесно связаны с контролем за реализацией глобальных планов к 300-летию Перми — транспортно-пересадочным узлом «Мотовилиха», вокзалом Пермь II, территорией бывшей кондитерской фабрики и так далее. Кроме того, в городе остро стоит вопрос с ветхим и аварийным жильём. «Мы расселяли по 20 тыс. кв. м ежегодно, а нужно по 50—60 тыс. кв. м уже с этого года. Расселяя, мы в том числе решаем и градостроительные задачи», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Так как вопросы градостроительства и земельных отношений ранее были подведомственны Виктору Агееву, Дмитрий Самойлов отметил, что «после кадрового решения у Виктора Агеева появится больше возможностей для того, чем он и должен заниматься — Стратегией развития Перми и планом реализации Стратегии». В частности, по словам Дмитрия Самойлова, Виктор Агеев сосредоточится на вопросах промышленности.

Ольга Немирова родилась в Североморске Мурманской области. В 1998 году закончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности юриста-правоведа. В администрации Перми работает с 2010 года — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры, заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры. С 2017 года возглаляла департамент земельных отношений.