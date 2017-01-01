У Дмитрия Самойлова появится отдельный зам по градостроительству Виктор Агеев сосредоточится на вопросах промышленности и реализации Стратегии развития Перми

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Сегодня, 19 апреля, глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что на следующей неделе в структуре городской администрации Перми создадут отдельный блок, специализирующийся на вопросах градостроительства и земельных отношениях. Руководитель этого блока станет заместителем главы горадминистрации.

Фамилию нового зама глава Перми Дмитрий Самойлов назвать отказался, уточнив, что она будет объявлена на следующей неделе. При этом глава Перми пояснил, что задачи нового заместителя будут тесно связаны с контролем за реализацией глобальных планов к 300-летию Перми — транспортно-пересадочным узлом «Мотовилиха», вокзалом Пермь II, территорией бывшей кондитерской фабрики и так далее. Кроме того, в городе остро стоит вопрос с ветхим и аварийным жильём. «Мы расселяли по 20 тыс. кв. м ежегодно, а нужно по 50—60 тыс. кв. м уже с этого года. Расселяя, мы в том числе решаем и градостроительные задачи», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Так как вопросы градостроительства и земельных отношений ранее были подведомственны Виктору Агееву, Дмитрий Самойлов отметил, что «после кадрового решения у Виктора Агеева появится больше возможностей для того, чем он и должен заниматься — Стратегией развития Перми и планом реализации Стратегии». В частности, по словам Дмитрия Самойлова, Виктор Агеев сосредоточится на вопросах промышленности.

Кроме того, глава города сообщил об ещё одном кадровом решении: его советник по ЖКЖ Сергей Романов сосредоточится на другом вопросе — «сопровождении инвестиционных проектов по всем направлениям». Связано это с тем, что с этого года резко увеличивается «инвестиционный ресурс» — с 3,6 млрд руб. в 2018 году до 8—10 млрд руб. Дмитрий Самойлов пояснил, что этот рост связан с началом реализации проектов к 300-летию Перми.