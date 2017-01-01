На месте ДК «Телта» появится четырёхзвёздочная гостиница
Её дополнит общественная прогулочная зона
На месте ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) появится четырёхзвёздочная гостиница, на строительство которой «есть пять потенциальных инвесторов». Об этом в рамках заседания комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории гордумы заявил краевой министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров.
По его словам, на участке площадью 1 га будут и гостиница, и общественная прогулочная зона.
Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края:
— Чтобы оставить общественную зону, мы и планируем гостиницу, которая не занимает весь участок, а будет направлена «в высоту». Для этого и нужно установить высотность 50 м.
На вопрос членов комиссии, не много ли гостиниц намечается на близлежащих участках (на месте бывшей кондитерской фабрики планируется строительство многофункционального развлекательного центра с гостиницей высотой 80 м), Гончаров ответил, что оба проекта не противоречат, так как одна гостиница будет четырёхзвёздочной, а у эспланады — пятизвёздочной. Плюс, городу не хватает гостиниц в принципе.
Напомним, что комиссия по землепользованию и застройке города Перми 27 марта ещё раз подвела итоги публичных слушаний по изменению зонирования территории на Окулова, 14, где пока ещё располагается ДК «Телта».
В конце июля прошлого года горадминистрация согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям, — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущества предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м на «не более 52 м».
Далее вопрос был отправлен на публичные слушания, которые состоялись летом прошлого года. В августе комиссия утвердила итоги слушаний, и по закону проект должен был быть направлен на пленарное заседание гордумы. Но до сих пор этого так и не происходило из-за отсутствия точного плана по застройке территории.
Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность. Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения.
Как разбирали ДК «Телта», смотрите в нашем фоторепортаже.