Вопрос по смене зонирования территории сносимого ДК «Телта» всё-таки вынесут на обсуждение гордумы



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Комиссия по землепользованию и застройке города Перми 27 марта ещё раз подвела итоги публичных слушаний по изменению зонирования территории на Окулова, 14, где пока ещё располагается ДК «Телта». В будущем краевые власти планируют передать территорию инвесторам под постройку пятизвёздной гостиницы.

Напомним, в конце июля прошлого года горадминистрация согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям, — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущеста предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м на «не более 52 м».

Далее вопрос был отправлен на публичные слушания, которые состоялись летом прошлого года. В августе комиссия утвердила итоги слушаний, и по закону проект должен был быть направлен на пленарное заседание гордумы. Но до сих пор этого так и не произошло из-за отсутствия точного плана по застройке территории. Теперь же все формальности улажены и предполагается, что смена зонирования будет рассмотрена на ближайшей думской пленарке в апреле.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность. Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения. Как бы то ни было, здание ДК уже практически полностью разобрано.

Как разбирали ДК «Телта», смотрите в нашем фоторепортаже.







