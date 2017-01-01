Тает под весенним солнцем



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Снос здания бывшего дворца культуры «Телта» на ул. Окулова, 14 проводит ООО «Акрополь-М»

Дворец культуры «Телта» собираются демонтировать до конца мая, чтобы в будущем возвести на участке отель международного класса.

Снос здания бывшего дворца культуры «Телта». Март 2019 года

Фото: Константин Долгановский

Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2005—2006 годах здание и земельный участок перешли в собственность края.

В разные годы здание планировали перепрофилировать под дворец бракосочетаний, передать Пермскому институту искусства и культуры, предоставить театру «Балет Евгения Панфилова». Однако плачевное состояние здания не позволило реализовать ни один из проектов. По словам архитектора Виктора Щипалкина, несмотря на то что внешне ДК «Телта» производил благополучное впечатление, его обследования показывали, что материал стен цоколя уже потерял несущую способность. В стене рядом со входом в актовый зал имелась очень опасная трещина.

В 2017 году на месте «Телты» планировали построить новое здание для Пермской художественной галереи. Однако позже её решили разместить в едином культурном пространстве на территории завода им. Шпагина. Краевые власти начали подыскивать потенциальных инвесторов, готовых построить на участке ДК отель высокого уровня.

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