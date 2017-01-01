Древнегреческая обитель «Телту» снесёт «Акрополь-М»

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В понедельник, 11 февраля, имущественное казначейство Пермского края подвело итоги аукциона по выбору подрядчика сноса здания бывшего дворца культуры «Телта» на ул. Окулова, 14. ООО «Акрополь-М» в три с половиной раза снизило цену и было признано победителем торгов. Дворец культуры «Телта» собираются демонтировать до конца мая, чтобы в будущем возвести на участке отель международного класса. Сейчас краевые власти формулируют техзадание на конкурс по выбору инвестора для освоения площадки.

Фото: Евгений Запискин

Всего на аукцион было подано 32 заявки. Однако участие в нём приняли лишь 17 компаний. Пять из них снизили цену меньше чем на 5%, ещё три — на 24—30%, а остальные — на 57—72%. Начальная цена составляла 13,5 млн руб. В итоге конкурсная комиссия решила рассматривать вторые части заявок не всех участников торгов, а только тех, которые предложили выполнить работы меньше чем за 5 млн руб. Это пермские ООО «Демонтаж-Строй» (4,93 млн руб.), ООО «Нефтегазспецсервис» (4,89 млн руб.), ООО «Прокси» (4,89 млн руб.), ООО «Ело-ИД» (4,34 млн руб.), ООО «Найспром» (4,2 млн руб.), ООО «Акрополь-М» (3,83 млн руб.) и ООО «Уралтехэлектропром» (3,76 млн руб.). Однако заявки компаний «Уралтехэлектропром» и «Нефтегазспецсервис» признали не соответствующими требованиям из-за непредоставления информации об уровне ответственности подрядчика по договорам, заключаемым в результате торгов. Таким образом, договор планируется заключить с ООО «Акрополь-М».

Строительная компания «Акрополь-М» неоднократно выигрывала торги на строительство или реконструкцию общественно значимых объектов Пермского края. В 2018 году с компанией был заключён госконтракт на строительство многофункционального миграционного центра в Кировском районе, в 2016 году — на приспособление здания Речного вокзала для современного использования. Сейчас с этой компанией также планируют заключить договор о реконструкции спорткомплекса «Олимпия». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году «Акрополь-М» участвовал в 16 конкурсных процедурах, по итогам которых с ним было заключено семь контрактов на сумму 388 млн руб., в 2017 году — в трёх (один контракт на сумму 88 млн руб.), в 2016 году — в 19 (пять контрактов на сумму 376 млн руб.). Директор и владелец компании — Манолис Нефидов.

Напомним, аукцион был объявлен 16 января. В техническом задании сказано, что победитель должен демонтировать здание и очистить территорию от строительного мусора в течение 75 дней после заключения контракта.

Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2005—2006 годах здание и земельный участок перешли в собственность края.

В разные годы здание планировали перепрофилировать под дворец бракосочетаний, передать Пермскому институту искусства и культуры, предоставить театру «Балет Евгения Панфилова». Однако плачевное состояние здания не позволило реализовать ни один из проектов. По словам архитектора Виктора Щипалкина, несмотря на то что внешне ДК «Телта» производит благополучное впечатление, его обследования показывают, что материал стен цоколя уже потерял несущую способность. В стене рядом со входом в актовый зал имеется очень опасная трещина.

В 2017 году на месте «Телты» планировали построить новое здание для Пермской художественной галереи. Однако позже её решили разместить в едином культурном пространстве на территории завода им. Шпагина. Краевые власти начали подыскивать потенциальных инвесторов, готовых построить на участке ДК отель высокого уровня.

В конце июля администрация Перми согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям, — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого, минимущество предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м до «не более 52 м». Это значит, что там можно построить здание высотой 17—20 этажей. Однако на заседание гордумы эти вопросы пока не выносились.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», краевые власти рассматривают возможность либо отдать участок в концессию гостиничной сети, либо продать его на торгах. Наиболее желанным партнёром по проекту краевые власти видят Carlson Rezidor Hotel Group (бренды Radisson, Park Inn), который мог бы построить в Перми отель высокого уровня.

В минэкономразвития «Новому компаньону» сообщили, что сейчас краевые власти формулируют техническое задание, которое будет положено в основу конкурсных процедур по выбору инвестора для освоения площадки бывшего ДК «Телта».

Вместе с тем в начале февраля пермское отделение движения «Суть времени» обратилось в прокуратуру Пермского края с просьбой назначить независимую государственной экспертизу для оценки состояния здания. Общественники утверждают, что ДК можно восстановить и использовать как учреждение культуры.

К вопросу изменения зонирования и высотности городские власти могут вернуться после сноса ДК.