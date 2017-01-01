Суд продлил содержание под стражей двум фигурантам дела о пожаре на СКРУ-3

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Ленинский суд Перми продлил сроки содержания под стражей обвиняемым в гибели горняков на строящейся шахте СКРУ-3 22 декабря 2018 года. Суд продлил арест начальнику участка объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиму Канищеву и горному мастеру Андрею Купряшкину — они останутся в СИЗО до 22 июня.

Вопрос о продлении ареста ещё троим подозреваемым будет рассмотрен 17 и 18 апреля.

22 декабря 2018 года в строящемся стволе шахты произошёл пожар, в результате которого погибли девять человек. На глубине 362 м началось возгорание. В этот момент под землёй находились сотрудники ФГУП «Управление строительства №30», проводившие строительные работы, восемь из них смогли быстро выбраться на поверхность. Девять рабочих остались под землёй и погибли. По данному факту следственным отделом по Соликамску СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности проведения строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, пожар мог возникнуть из-за проведения огневых работ вблизи горючей полиуретановой смолы. При этом, в нарушение действующих норм, при строительстве применялась запрещённая газосварка, а электросварка велась без специальных допусков и без контроля уполномоченных лиц.

Виновными в этом следствие считает пятерых сотрудников подрядной организации ФГУП «Управление строительства №30», которые допустили проведение данных работ: два горных мастера, начальники участка строительства и объекта шахтостроительного комплекса и инженер по охране труда.