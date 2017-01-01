Суд арестовал четырёх фигурантов дела о пожаре на шахте в Соликамске Они заключены под стражу до 22 февраля

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Фото: МЧС России по Пермскому краю

Четверо подозреваемых по делу о пожаре на строящейся шахте СКРУ-3 арестованы до 22 февраля 2019 года. С ходатайством об их аресте в Соликамский городской суд обратились следственные органы.

Сотрудники ФГУП «УС-30 СМУ-680» горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин обвиняются в преступлении по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек).

Напомним, возгорание в строящемся стволе горнорудной шахты «Уралкалия» произошло 22 декабря во время производственных работ. В шахте в это время находились девять сотрудников подрядной организации, все они погибли. По предварительной версии, возгорание произошло в одной из пазух строящегося ствола шахты — загорелся строительный мусор.

По факту случившегося СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.