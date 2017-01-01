По факту аварии на шахте «Уралкалия» возбуждено уголовное дело Следователи считают, что заблокированные горняки погибли

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Фото: МЧС России по Пермскому краю

По факту случившегося пожара на шахте «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Дело возбуждено по этой статье, поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

На место происшествия прибыли губернатор Пермского края Максим Решетников и глава регионального СК Сергей Сарапульцев. Создана следственная группа, усиленная опытными следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по городу Березники.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом еще девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Связи с ними нет.

По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации. Полученные в ходе осмотра места происшествия данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ.

На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления Следственного комитета России.