Совет по культуре при губернаторе обсудил программу развития кинематографа в Пермском крае

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Киноцентр «Премьер»

Очередное заседание Общественного совета по культуре при губернаторе Пермского края прошло 25 марта. В повестке дня было три вопроса: обсуждение программы Международного Дягилевского фестиваля 2019 года, реконструкции Архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и программы развития кинематографа в Пермском крае.

Во время обсуждения первых двух вопросов не прозвучало ничего такого, о чём «Новый компаньон» не сообщал бы ранее, а вот вопрос о развитии кино появился в публичной повестке впервые.

Фото: Сергей Федосеев

Доклад по теме делал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. По его словам, край занимает седьмое место среди российских регионов по уровню развития кинематографа вслед за Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Свердловской областью, Башкортостаном и Якутией. При оценке учитывались три фактора: уровень охвата населения кинозалами, наличие собственного производства фильмов и проведение кинофестивалей.

Именно по этим трём направлениям и планируется развивать кинематограф в Пермском крае.

Сейчас на территории региона действуют 53 кинозала, из них 44 коммерческих и девять социальных, при этом 33 кинозала работают в Перми, и лишь 20 — в других населённых пунктах. Социальные кинозалы, которые уже работают в Губахе, Чернушке, Кунгуре, Александровске, Карагае, Соликамске, Кудымкаре и Верещагино, были открыты в рамках программы поддержки регионов федерального Фонда кино, благодаря которому на приобретение оборудования для кинозалов Пермский край получил субсидии на общую сумму 44 млн 983 тыс. 600 руб.

Минкульт Пермского края намерен продолжить практику расширения сети социальных кинозалов. До 2022 года планируется довести их количество до 92 и охватить кинопоказами до 416, 5 тыс. человек (против нынешних 166,6 тыс. чел.) в 46 муниципалитетах Пермского края.

Министр культуры надеется, что на работе социальных кинозалов скажется и развитие профессионального кинематографа и кинопроизводства в Пермском крае. Минкульт планирует создать Центр развития документального кино на базе «Пермской синематеки», который займётся созданием репертуара социальных кинозалов, в том числе программ интеллектуальных и дискуссионных киноклубов, мастер-классов и лекториев. Планируется направить на целевое обучение четырёх профессиональных кинематографистов и подготовить 92 кинопедагогов.

Создание Пермской кинокомиссии и укрепление технической базы профессионального кинематографа в Пермском крае, по мнению Вячеслава Торчинского, должно привлечь на территорию региона киносъёмочные группы. До 2022 года минкульт надеется «заманить» в Пермский край съёмочные группы семи игровых кинофильмов или телесериалов и восьми документальных фильмов, что даст экономике региона инвестиции в размере от 125 до 175 млн руб.

Что касается кинофестивалей, то минкульт не собирается увеличивать их количество. Речь идёт о поддержке существующих брендов: Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», фестиваля любительского кино «Радуга Прикамья», Всероссийского молодёжного фестиваля позитивного кино «Позитив Fest», фестиваля научно-популярного кино Future.doc, фестиваля музыкальных фильмов и фестиваля уличного кино. Все эти кинофестивали в ближайшие годы будут осваивать новые форматы взаимодействия со зрителями и работать не только в Перми, но и в муниципалитетах Пермского края.