Без Малера не обойдётся Представлена программа Дягилевского фестиваля-2019

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Прошло второе заседание оргкомитета по проведению Международного Дягилевского фестиваля 2019 года под председательством вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова. Сразу вслед за этим в режиме онлайн началась презентация программы фестиваля для широкой публики.

Завсегдатаев фестиваля волновали три вопроса:

— Что будет исполнено на открытии фестиваля вместо оперы Альбана Берга «Лулу», постановка которой была отменена из-за недостатка финансирования?

— Где пройдёт открытие фестиваля?

— Где будет расположен фестивальный клуб?

На все три вопроса оргкомитет дал исчерпывающие ответы.

На открытии фестиваля 20 мая состоится симфонический концерт большого фестивального оркестра, который под управлением Теодоре Курентзиса исполнит Девятую симфонию Малера.

С момента прихода Теодора Курентзиса к руководству фестивалем в 2011 году большой фестивальный оркестр ежегодно исполнял одну из малеровских симфоний либо на открытии, либо на закрытии. В нынешнем году, казалось, традиция должна была прерваться, поскольку на закрытии 30 мая выступит Mahler Chamber Orchestra (Германия), который вместе с хором MusicAeterna исполнит сочинения Мортона Фелдмана и Иоганнеса Брамса. Об этом было объявлено ещё в январе. Однако решение проблемы открытия заставило художественное руководство фестиваля вернуться к череде малеровских симфоний, что не может не обрадовать меломанов: без привычного Малера они не останутся!

По поводу площадки открытия сомнения у организаторов были до последнего. И все же, церемония и концерт открытия пройдут в ДК им Солдатова.

Наконец, третий вопрос: да, фестивальный клуб и вся внесценическая программа фестиваля расположатся в этом году на территории Завода Шпагина.

Кроме ответов на волнующие вопросы на оргкомитете обсуждались и другие моменты, связанные с фестивальной программой.

Всего во время фестиваля будет задействовано восемь площадок. Все они традиционны и уже известны.

В Пермском театре оперы и балета кроме закрытия пройдут концертное исполнение оперы Моцарта «Идоменей», концерт хоров MusicAeterna и ByzantiAeterna (Греция, Кипр) с сочинениями Арво Пярта и византийскими песнопениями, а также концерт ансамбля старинной музыки La Tempête (Франция) с программой Larmes de Résurrection («Слёзы Воскресения»).

В Органном концертном зале состоятся сольные выступления пианистов Вадима Холоденко и Антона Батагова, концерты дуэта немецких музыкантов Маттиаса Хёффса (труба) и Кристиана Шмитта (орган), ансамбля современной музыки Klangforum Wien (Австрия), брасс-ансамбля Дягилевского фестиваля, который будет играть, что называется, «всё» — от Баха до Коула Портера, и любимого пермяками Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) с сочинениями Фаусто Ромителли, Гийома де Машо, Георга Фридриха Хааса и Сальваторе Шаррино. Здесь же пройдёт вечер в честь юбилея композитора Эдисона Денисова.

В Доме Дягилева по традиции состоятся ночные гала-концерты: Piano-gala с участием Вадима Холоденко, Полины Осетинской и Алексея Любимова и Strings-gala, который объединит выступления скрипачей и виолончелистов. Ещё один ночной концерт будет посвящён современной музыке: в нём примут участие Полина Осетинская и МАСМ.

Ещё одной камерной площадкой фестиваля будет частная филармония «Триумф». Здесь состоится сольный концерт Алексея Любимова, который на этот раз будет играть на хаммерклавире, концерты пианиста Михаила Мордвинова и итальянского виолончелиста Джованни Соллима.

Здесь же, в «Триумфе», состоится традиционный для фестиваля Liederabend (песенный вечер) в исполнении Надежды Павловой и пианиста Алексея Гориболя и премьера специально созданного для фестиваля перформанса «Нить» на музыку Алексея Сюмака (он же выступил в качестве режиссёра и сценографа) в исполнении певицы Екатерины Щербаченко, танцовщицы и перформера Анны Гарафеевой и перкуссиониста Петра Главатских.

Опять-таки по традиции в зале деревянной скульптуры Пермской художественной галереи пройдут концерты на восходе. Именно здесь выступит Сесиль Лартиго со своим волшебным инструментом — волнами Мартено. Ещё один концерт будет посвящён хоровой музыке — выступит греческий хор ByzantiAeterna.

На площадке Пермского академического Театра-Театра состоятся два показа единственного драматического спектакля в программе фестиваля — будет привезён легендарный «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева с участием Аллы Демидовой.

Наконец, последней, восьмой фестивальной площадкой будет Завод Шпагина. Здесь будут исполняться ультраавангардные музыкальные проекты композиторов Алексея Сюмака и Дмитрия Курляндского.

Здесь же, как и в 2018 году, пройдёт вечеринка по случаю закрытия фестиваля. Хэдлайнером станет глэм-панк-рок-группа из Исландии Kaelan Mikla.

Ещё одно специальное событие фестиваля — спектакль-«бродилка» Musica Fugit («Музыкальный побег») — пройдет на территории Разгуляя. Зрители совершат музыкальную прогулку с солистами оркестра MusicAeterna.