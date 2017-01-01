Мельница завертится Правительство Пермского края рассмотрело проект развития архитектурно-этнографического музея «Хохловка»

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С докладом о планах развития музея «Хохловка» на заседании правительства Пермского края выступили краевой министр культуры Вячеслав Торчинский и директор краевого центра охраны памятников Александр Жуковский. Проект состоит из трёх частей: обеспечение сохранности историко-культурного наследия, развитие сервисно-инфраструктурных объектов, а также обновление экспозиции в рамках реализации мастер-плана развития музея.

Схема размещения новых экспонатов на территории музея «Хохловка»

Последний пункт представляет собой наиболее существенный вклад в развитие музея: в ближайшие три года коллекция Хохловки должна получить новые архитектурные объекты. Это беспрецедентное пополнение, поскольку практически все ныне существующие экспонаты музей приобрёл в 1970—1980-е годы, а за последние 28 лет в Хохловку был перевезён лишь один оригинальный памятник. Разработанный мастер-план предлагает завершить формирование музейной коллекции путём перевозки (в отдельных случаях — воссоздания на месте новоделами) ещё 22 объектов — усадеб, кузницы, часовни и других построек. В результате количество экспонатов на территории музея увеличится вдвое.

Вячеслав Торчинский в своём докладе правительству сообщил, что на все перечисленные мероприятия понадобится финансирование в размере 41 млн руб. с расчётом на три года. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование 11 исторических объектов в 2019 году будет направлено 11 млн руб.; в 2020 году на те же действия по отношению к ещё шести объектам — 15 млн руб.; в 2021 году реставрация и разработка научно-проектной документации ждёт ещё пять объектов, стоимость работ составит 15 млн руб.

Планируется перевозить и устанавливать в музее не только большие строения: экспедиции Пермского крае­ведческого музея уже начали искать аутентичные качели, колодцы и другие подлинные элементы деревенской жизни прошлых лет, которые уцелели в Пермском крае.

Для музея разрабатывается новый фирменный стиль

При этом предусматривается возможность использования многих из них в качестве не только экспозиционных, но и интерактивно-сервисных объектов. В частности, печи во вновь перевозимых усадьбах будут действующими, что позволит проводить в них разные интер­активные программы, включая знакомство с подлинной национальной кухней.

Мастер-план предполагает и развитие сервисной инфраструктуры комплекса, в том числе возведение новых сервисных сооружений и увеличение электрических мощностей, что позитивно скажется на организации фестивалей, концертов и других крупных мероприятий. Установка новых источников электро­питания планируется на осень 2019 года.

В административной зоне музея планируется разместить площадки для спортивных игр, детские аттракционы, верёвочный парк, сцену-амфитеатр и другие объекты. Совместно с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом будет подготовлен дендроплан, включающий посадки аутентичных для этих мест растений. На набережной планируется возведение стоянки для малых судов.

Уже в начале марта состоится открытие визит-центра — комплекса сооружений, где под одной крышей находятся билетная касса, кафе, сувенирный магазин, информационный центр, конференц-зал и санузлы. Ожидается, что визит-центр будет функционировать уже во время празднования Масленицы.

Для музея «Хохловка» разработан новый брендбук, основной элемент которого — мельница, одновременно являющаяся буквицей, с которой начинается название музея. Основная гамма используемых цветов приближена к природе: это цвета дерева, глины, земли, хлеба и шишек.

Планы развития Хохловки поддерживает губернатор Пермского края Максим Решетников. К докладу минкульта он добавил, что посещаемости музея будут способствовать и полностью отремонтированная дорога Пермь — Ильинский — Хохловка, и пересмотренное автобусное сообщение с дополнительными рейсами в дни массовых мероприятий, и оборудованные парковочные карманы перед входом в музей.