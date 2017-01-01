Пожар вспыхнул в разрушаемом здании ДК «Телта»
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Сегодня, 19 марта, в демонтируемом здании бывшего ДК «Телта» вспыхнул пожар. Клубы дыма на протяжении нескольких десятков минут поднимались из средней части разбираемого здания.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, на территории ДК загорелся строительный мусор.
Напомним, что снос здания бывшего Дворца культуры «Телта» на ул. Окулова, 14 проводит ООО «Акрополь-М».
Дворец культуры «Телта» собираются демонтировать до конца мая, чтобы в будущем возвести на участке отель международного класса.
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