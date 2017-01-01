Переживший покушение депутат прошел проверку на полиграфе

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Фото: Вконтакте

В управлении следственного комитета Прикамья заместителя руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Илью Кузмина проверили на детекторе лжи. Об этом сообщает ИА «Местное Время».

Эту проверку коммунист инициировал сам, чтобы внести ясность в дело о покушении и отмести, как он сказал, ложные версии.

Депутат рассказал информационному агентству, как проходила проверка. Сначала около полутора часов длилась обычная беседа, потом на него надели датчики и протестировали на полиграфе. Вопросы касались темы инсценировки стрельбы и покушения из ревности. Результаты озвучат в течении 10 дней. Чтобы не возникло сомнений, Илья Кузьмин пригласил независимого эксперта в Соликамск для еще одного тестирования.

Напомним, 24 февраля во дворе собственного дома в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью Кузьмина стреляли из обреза охотничьего ружья пластиковыми шариками.

Вечером 25 февраля в подозрении в совершении нападения задержан 30-летний соликамец. Крайком КПРФ считает, что произошедшее — результат «активности» депутата.