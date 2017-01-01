Прикамский депутат заявил о готовности пройти полиграф, чтобы исключить «версии» покушения на него
Депутат законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илья Кузьмин заявил о том, что готов пойти на допрос с использованием полиграфа.
«Заявление в следственный комитет о допросе меня через
полиграф, для исключения версий: инсценировка покушения, покушение на
почве ревности. По готовности результатов полиграфа, которые не будут
представлять тайну следствия, обещаю опубликовать, дабы исключить все
кривотолки различных шизоидов, которые хайпятся на чужой беде», - написал депутат
на своей страничке в facebook.
Напомним, 24 февраля во дворе собственного дома
в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью
Кузьмина стреляли из обреза охотничьего ружья пластиковыми шариками.
Вечером 25 февраля в подозрении в совершении нападения задержан 30-летний соликамец. Крайком КПРФ считает, что произошедшее – результат «активности» депутата.