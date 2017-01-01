Прикамский депутат заявил о готовности пройти полиграф, чтобы исключить «версии» покушения на него

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Депутат законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илья Кузьмин заявил о том, что готов пойти на допрос с использованием полиграфа.

«Заявление в следственный комитет о допросе меня через полиграф, для исключения версий: инсценировка покушения, покушение на почве ревности. По готовности результатов полиграфа, которые не будут представлять тайну следствия, обещаю опубликовать, дабы исключить все кривотолки различных шизоидов, которые хайпятся на чужой беде», - написал депутат на своей страничке в facebook.

Напомним, 24 февраля во дворе собственного дома в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью Кузьмина стреляли из обреза охотничьего ружья пластиковыми шариками.

Вечером 25 февраля в подозрении в совершении нападения задержан 30-летний соликамец. Крайком КПРФ считает, что произошедшее – результат «активности» депутата.