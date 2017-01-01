Определена программа Дягилевского фестиваля Её презентация пройдёт 26 февраля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как уже писал «Новый компаньон», на первом заседании оргкомитета по проведению Международного Дягилевского фестиваля 2019 года было решено, что программа фестиваля будет свёрстана к 21 февраля. По нашей информации, поручение выполнено: программа готова, и её презентация для публики планируется на вечер 26 февраля.

Подробности документа держатся в строжайшем секрете.

Известно, что на закрытии фестиваля выступят Mahler Chamber Orchestra (Германия) и хор musicAeterna, которые исполнят сочинения Мортона Фелдмана и Иоганнеса Брамса под руководством Теодора Курентзиса.

Среди прочих событий: концертное исполнение оперы Моцарта «Идоменей», которую в сценическом варианте Теодор Курентзис будет ставить на Зальцбургском фестивале; а также традиционные Piano-gala и Strings-gala.

По неподтверждённой информации, на открытии фестиваля состоится большой симфонический концерт фестивального оркестра.

К сожалению, участие в программе фестиваля композитора Арво Пярта, о котором говорилось на заседании оргкомитета, пока не подтверждается.

По поводу места проведения концерта открытия всё ещё нет официальной информации, но, по нашим сведениям, насчёт использования в этом качестве ДК им. Солдатова у организаторов фестиваля есть большие сомнения. Так, по неофициальным сведениям, нет возможности установить на его сцене акустическую «ракушку».

Зрителей, которые хотели бы присутствовать на презентации программы фестиваля, театр просит зарегистрироваться на сайте, заполнив специальную форму.