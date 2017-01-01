Клуб и штаб Дягилевского фестиваля планируют обосноваться на заводе Главными героями события станут Арво Пярт и его музыка

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Фото: Никита Чунтомов

Первое заседание оргкомитета Дягилевского фестиваля 2019 года прошло 25 декабря под председательством вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова. На повестке дня было два вопроса: концепция фестиваля и план подготовки к нему.

Художественный руководитель фестиваля и Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис без долгих предисловий обозначил основные проблемы, стоящие перед фестивалем будущего года. Дягилевский фестиваль — 2018, по мнению Курентзиса, был лучшим за всю историю проекта, и сейчас надо очень постараться, чтобы следующий был не хуже. Отмена постановки оперы Альбана Берга «Лулу» создала вопрос: чем же откроется фестиваль? По словам Курентзиса, на открытии должно быть предъявлено публике нечто очень красивое и по-настоящему значительное. Худрук фестиваля назвал два возможных варианта: российская премьера оперы Хельмута Лахенмана «Девочка со спичками» в концертном варианте или балетный вечер с участием одной из приглашённых прима-балерин театра — Натальи Осиповой или Дианы Вишнёвой. Оба варианта обсуждаются.

Вторая проблема, которую обозначил Курентзис, — необходимость организации новой концертной площадки для больших событий, например для рок-концерта, на который худрук фестиваля намерен собрать несколько российских групп разных направлений. По предложению Курентзиса выбор был сделан в пользу цеха №5 на заводе Шпагина. Курентзис вообще намерен как можно активнее использовать эту площадку. Было предложено, чтобы на территории бывшего завода прошло несколько концертов, а также все события образовательной и клубной программ фестиваля. Здесь же планирует обосноваться фестивальный штаб. Это позволит сэкономить средства (в том числе за счёт отказа от планировавшейся аренды ДК им. Солдатова, необходимость в которой отпадает), а также существенно расширить аудиторию; и расположен завод удобно: в двух кварталах от театра.

Программа фестиваля ещё не свёрстана, однако уже есть определённость по поводу нескольких важных событий. На закрытии, как и планировалось, прозвучит «Немецкий реквием» Иоханнеса Брамса в исполнении Mahler Chamber Orchestra (Германия) и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Ещё один большой концерт под управлением худрука фестиваля будет целиком посвящён творчеству одного из величайших ныне живущих композиторов — Арве Пярта, который планирует прибыть в Пермь лично. По словам Курентзиса, Пярт будет «гением» фестиваля будущего года, его музыка будет звучать на нескольких концертах.

На фестивале 2019 года необычно много событий будет проходить при личном участии Курентзиса. Так, под его руководством пройдёт концертное исполнение оперы Моцарта «Идоменей», сценическая премьера которой в постановке Питера Селлрса запланирована на Зальцбургском фестивале летом будущего года.

Среди коллективов и солистов, которые выступят с концертами, — российско-германский Brass Ensemble с произведениями Баха, Моцарта, Вагнера, Морриконе и других композиторов и ансамбль современной музыки из Австрии Klangforum Wien с произведениями Георга Фридриха Хааса. В пандан к австрийцам (или в качестве противника на дуэли?) выступит любимый пермяками Московский ансамбль современной музыки — с произведениями того же композитора. Кроме того, ожидаются виолончелист из Италии Джованни Солима и многие другие солисты, в том числе Сесиль Лартиго со своим удивительным инструментом — волнами Мартено, который произвёл такое сильное впечатление на публику в оратории Онеггера «Жанна на костре».

Планируется показ знаменитого драматического спектакля. Его название уже известно, но, поскольку переговоры не завершены, пока не афишируется.

Сохранятся все необычные фестивальные форматы, такие как ночные гала-концерты и концерты в Пермской галерее, кроме того, планируется ещё несколько экспериментальных форматов.

На заседании оргкомитета решили, что к 21 февраля программа должна быть полностью свёрстана, тогда и состоится следующее заседание.

Дягилевский фестиваль 2019 года пройдёт 20—30 мая.