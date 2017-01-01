Прокуратура проводит проверку по обрушению перекрытий жилого дома в Перми

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района г. Перми организовала проверку причин и условий, связанных с обрушением потолочной плиты технического этажа в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Революции № 3/1.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий специалисты проверят деятельность ЖСК № 73 при организации управления многоквартирным домом, соблюдение требований жилищного законодательства, а также истребованы и проанализированы соответствующие документы.

Предполагается, что проверочные мероприятия продлятся около недели. По итогам будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера около 15:00 в доме на ул. Революции, 3/1 обрушились перекрытия на техническом этаже. При этом обрушения подъездов и квартир не произошло.

Эвакуированы порядка 150 человек, никто не пострадал. Большинство жителей дома разместились у родственников. Тем, кому было необходимо, предоставлены 11 номеров в гостинице, куда на сегодняшний день заселены 29 человек. Всего в доме проживает 230 человек.