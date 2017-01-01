В жилом доме в Перми обрушилось перекрытие Эвакуированы 150 человек

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Перми около 15 часов произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом в одноподъездном 14-этажном жилом доме на ул. Революции, 3/1. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, разрушения квартир при этом не произошло.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, экстренные службы, бригады службы спасения края и города Перми, глава города Перми Дмитрий Самойлов, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электрических сетей.

Эвакуированы 150 человек. Никто не пострадал.

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил в своем Instagram зампред правительства Пермского края Антон Удальёв, обрушились плиты на техническом этаже. Часть жителей разъехались по родственникам, часть — находятся в пунктах временного размещения. Всего в доме проживают 230 человек.

Фото: Константин Долгановский

Причину обрушения перекрытия сейчас устанавливают эксперты. Вопрос с временным размещением жильцов на месте решают представители администрации района, часть размещена в гимназия №33.