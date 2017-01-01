Открытие Дягилевского фестиваля может состояться в ДК Солдатова Теодора Курентзиса устраивают акустика зала и его вместимость

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Фото: Yandex.ru

Планируется, что открытие Международного Дягилевского фестиваля искусств пройдёт не в Пермском театре оперы и балета, как обычно, а в Муниципальном дворце культуры им. А. Солдатова. Причина переноса места действия в том, что зал ДК вместе с балконами вмещает в полтора раза больше зрителей, чем зал театра.

Как сообщил в своём фейсбуке руководитель пресс-службы театра Василий Ефремов, Теодор Курентзис с оркестром MusicAeterna провёл 18 января репетицию в зале дворца и остался доволен его акустическими характеристиками. Правда, как пишет Ефремов, предстоит много работы, чтобы сделать зал достойным столь статусного события.

Напомним: как уже писал «Новый компаньон», художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис считает, что на открытии должно быть предъявлено публике нечто очень красивое и по-настоящему значительное. Рассматривались два возможных варианта: российская премьера какого-то важного сочинения современного композитора, например оперы Хельмута Лахенмана «Девочка со спичками» в концертном варианте, или балетный вечер с участием одной из приглашённых прима-балерин театра.

Сейчас уже известно, что фестиваль, скорее всего, откроется симфоническим вечером, а не балетным спектаклем.



