После пожара на ул. Монастырской возбуждено уголовное дело На месте происшествия поработали оперативно-следственная группа и сотрудники МЧС

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Фото: Дмитрий Енцов

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю, после пожара в бизнес-центре «Бажов» в центре Перми по адресу ул. Монастырская, 12 возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено сотрудниками следственной части УМВД по Перми по факту нарушения требований пожарной безопасности, ч. 1 ст. 219 УК РФ. Ведётся следствие.

Как сообщалось ранее, причиной возгорания в коридоре на третьем этаже здания послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, пожар произошёл вчера около 14:00. На месте работали восемь единиц техники и 24 человека личного состава спасательных служб. Ликвидировать возгорание удалось в 14:55.

ГУ МВД сообщает о десяти пострадавших, шесть из которых госпитализировали в больницу. В службе скорой помощи вчера приводили другие данные: пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы, ещё восемь от госпитализации отказались.