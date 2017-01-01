Очередное заседание пермского регионального штаба ОНФ назначено на 23 января Скорее всего, там вновь поставят вопрос о проведении отчётной конференции 29 января

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Как стало известно «Новому компаньону», очередное заседание пермского регионального штаба Общероссийского народного фронта назначено на 23 января. По имеющимся сведениям, скорее всего там вновь будет поставлен вопрос о проведении отчётно-выборной конференции 29 января.

Напомним, именно эта дата проведения отчётно-выборной конференции была утверждена штабом на заседании 15 января. Однако, позднее это решение аннулировал исполком ОНФ. Причиной стало отсутствие кворума при голосовании. На нём присутствовали 22 члена штаба из 51. Еще четверо участвовали по конференц-связи. Однако, устав организации не предусматривает заочное голосование.

Предполагается, что в ходе конференции произойдёт масштабная ротация членов регионального штаба, после которой пройдёт ротация его сопредседателей.





