Исполком ОНФ аннулировал решение пермского штаба о проведении отчётно-выборной конференции

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Исполком Общероссийского народного фронта аннулировал решения, принятые на заседании регионального штаба ОНФ 15 января. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу движения.

Напомним, на заседании пермские «фронтовики» установили дату проведения отчётно-выборной конференции реготделения, а также сформировали рабочую группу по её подготовке.

Как сообщает издание, заседание штаба прошло в отсутствии кворума — на нем присутствовали 22 члена штаба, ещё четверо участвовали по конференц-связи. Однако устав организации не предусматривает заочное голосование. Новая дата заседания ещё не назначена.

Отметим, ранее сообщалось, что заседание прошло на фоне якобы имеющегося конфликта двух сопредседателей пермского реготделения — Игоря Лобанова и Геннадия Сандырева. В беседе с «Новым компаньоном» Игорь Лобанов наличие конфликта опроверг.