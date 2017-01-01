Игорь Лобанов: Никакого конфликта между сопредседателями регионального штаба ОНФ нет В конце января штаб пермского отделения президентского движения ожидает ротация

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Пермский региональный штаб Общероссийского народного фронта определился с датой проведения отчётно-выборной конференции. Она назначена на 29 января. Ключевой темой станет ротация кадров регионального штаба в соответствии с установками центрального штаба организации. Предполагается, что количество членов краевого штаба сократится с 51 до 35—37 человек. Эту информацию подтвердили в прикамском штабе движения.

По словам Игоря Лобанова, помимо ротации на конференции обсудят исполнение поручений, данных губернатором Пермского края по итогам обращениям жителей региона в 2018 году, а также контроль за исполнением майских указов Президента России.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», после ротации членов штаба будет обсуждаться вопрос о ротации сопредседателей. По сведениям издания, конференция пройдёт на фоне конфликта двух сопредседателей — Игоря Лобанова и Геннадия Сандырева.

Как сообщил «Новому компаньону» Игорь Лобанов, никакого конфликта между ними нет, а есть лишь разные точки зрения на то, когда именно проводить конференцию. Согласно позиции Лобанова, региональный штаб готов провести её в январе 2019 года. Тогда как Геннадий Сандырев якобы настаивал на том, чтобы она состоялась позже. «Мы были готовы провести её ещё в декабре минувшего года. Однако центральный штаб рекомендовал всем региональным отделениям перенести конференции на 2019 год». Связаться с Геннадием Сандыревым, чтобы получить его комментарий, не удалось.

Также Игорь Лобанов подтвердил, что уже сформирована рабочая группа по подготовке конференции. В её состав вошли сам Игорь Лобанов, сопрседседатели пермского ОНФ Геннадий Сандырев и депутат Заксобрания Дарья Эйсфельд, руководитель исполкома реготделения Елена Шлыкова, депутат Заксобрания Валерий Трапезников, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин и член центрального штаба ОНФ Анастасия Гилёва.

Напомним, действующее руководство регионального штаба ОНФ было сформировано в ноябре 2017 года.