Начальник ГУФСИН по Пермскому краю подал в отставку Он проработал на своем посту менее двух лет

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Фото: фсин.рф

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Владимир Андреев освобожден от занимаемой должности. Как подтвердил «Новому компаньону» источник в структуре краевого ФСИН, бывший начальник ведомства подал рапорт об отставке по собственной инициативе ещё в конце 2018 года. Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Игорь Суворов, ранее занимавший пост заместителя начальника ведомства. Напомним, Владимир Андреев возглавил краевое ГУФСИН в октября 2017 года.

Отметим, в минувшем году произошёл ряд резонансных событий, связанных краевой ФСИН.

Так, в августе 2018 года в чусовской исправительной колонии №37 произошёл бунт осуждённых. В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осуждённых, а также не обеспечением режимных требований и безопасности других осуждённых начальнику ГУФСИН по Пермскому краю было внесли представление. В августе того же года был осуждён бывший начальник отдела безопасности исправительной колонии №12. Суд признал его виновным в получении взятки, приговорил к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 850 тыс. руб.

Кроме того, в ходе проверки, проведённой краевой прокуратурой, были выявлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства в исправительной колонии №9 ГУФСИН России (Соликамск). Нарушения связаны с материально-бытовым обеспечением осуждённых, соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечением лиц, отбывающих наказание, работой в исправительном учреждении. По итогам проверочных мероприятий прокурором начальнику ИК-9 внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и привлечь виновных должностных лиц исправительного учреждения к дисциплинарной ответственности.