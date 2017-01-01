Прокуратура выявила нарушения в соликамской колонии

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, при проверке деятельности исправительной кололнии №9 ГУФСИН России (Соликамск) прокурором выявлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства

Нарушения связаны с материально-бытовым обеспечением осуждённых, соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечением лиц, отбывающих наказание, работой в исправительном учреждении. Кроме того, нарушения установлены в работе магазина для осуждённых, находящегося на участке колонии-поселения. На момент проверки там отсутствовали конверты, марки и бумага.

По итогам проверочных мероприятий прокурором начальнику ИК-9 внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и причины, им способствующие, и привлечь виновных должностных лиц исправительного учреждения к дисциплинарной ответственности.