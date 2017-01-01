По факту беспорядков в ИК-37 завели уголовное дело

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, в ночное время 18 августа 2018 года в спальном помещении отряда исправительной колонии №37, расположенной на территории Чусовского района (там отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов) один из осужденных предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он применил насилие в отношении другого осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению, и из мести за оказанное им содействие администрации исправительной колонии.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются очевидцы преступления и другие свидетели, в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести причиненных ему травм, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.