Реконструкцией улицы Революции займётся ООО «Дортехинжиниринг» Работы начнутся в октябре на улице Куйбышева

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Проект перекрёстка улиц Куйбышева и Революции

Фото: аукционная документация

Власти Перми подвели итоги аукциона на выполнение первого этапа реконструкции улицы Революции (участок от улицы Куйбышева до Сибирской). На аукцион поступила только одна заявка — от ООО «Дортехинжиниринг». В результате аукцион признали несостоявшимся. Контракт с «Дортехинжиниринг» заключат по максимальной цене — 650,7 млн руб.

Напомним, как ранее писал «Новый компаньон», в ходе реконструкции улицу Революции расширят до четырёх полос: по две в прямом и обратном направлении. В середине трассы проложат трамвайные пути. Они соединят существующие рельсы на Куйбышева и Сибирской, что позволит оптимизировать существующие маршруты и снизить простои трамваев за счёт дополнительного объезда. После реконструкции улица Революции на участке от Куйбышева до Сибирской станет улицей с двусторонним движением, и появится ранее недоступный поворот с Комсомольского проспекта на улицу Революции в сторону ЦКР.

В документации говорится, что в октябре победитель аукциона должен начать работы по устройству ливневой канализации на улице Куйбышева. Всё работы по реконструкции будут завершены к 15 декабря 2019 года.

Отметим, ООО «Дортехинжиниринг» работает в регионе с 2016 года и является одним из ведущих подрядчиков Прикамья по ремонту и реконструкции автодорог. По итогам 2016 года компания получила контракты на 1,08 млрд руб., а в 2017 году заключила 13 госконтрактов на сумму порядка 1,2 млрд руб.