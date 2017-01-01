После реконструкции улицы Революции автобусы будут ездить по трамвайным путям Чтобы вместить всех пассажиров, там появятся 36-метровые остановочные павильоны

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Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию улицы Революции от ЦКР до Сибирской с обустройством трамвайной линии (первый этап — от Куйбышева до Сибирской).

Максимальная стоимость контракта составляет 650,7 млн руб. В 2018 году на строительные работы из городского бюджета выделят 58,7 млн руб. и 115,5 млн рублей — из краевого. В 2019 году финансирование составит 176 млн руб. и 300,5 млн руб.

Проект

Улицу Революции планируют расширить до четырёх полос: по две в прямом и обратном направлении. В середине трассы проложат трамвайные пути. Они соединят существующие рельсы на Куйбышева и Сибирской, что позволит оптимизировать существующие маршруты и снизить простои трамваев за счёт дополнительного объезда.

Трамвайное полотно будет предназначено для совместного движения трамваев и автобусов, поэтому проектная документация, разработанная ООО «ПФ «ОРТА», предусматривает на трамвайных путях асфальтобетонное покрытие. Конструкция трамвайного полотна запроектирована на монолитном основании из фибробетона, что увеличивает срок службы конструкции на 30 лет. Пути будут отделены от проезжих частей газонами шириной 3 м и бортовыми камнями. При этом в документации говорится, что автобусы будут ездить по трамвайным путям лишь временно — до момента строительства трамвайного полотна до бульвара Гагарина. После этого, согласно Генеральному плану Перми и схеме развития сети трамваев и троллейбусов, автобусы вообще не будут ходить в центре города.

Рядом с перекрёстками планируется обустроить посадочные площадки с остановочными комплексами. Всего проектной документацией предусмотрено устройство восьми остановочных павильонов. Четыре — длиной 36 м для автобусов и трамваев — расположены посредине проезжей части вдоль обособленного трамвайного полотна. Остальные четыре — длиной 6 м — предназначены только для трамваев и будут расположены на перекрёстках улицы Революции с улицей Куйбышева и Сибирской.

Изменение дорожного движения после реконструкции

После реконструкции улица Революции на участке от Куйбышева до Сибирской станет улицей с двухсторонним движением. Появится ранее не доступный поворот с Комсомольского проспекта на улицу Революции в сторону ЦКР.

Чтобы сократить время проезда автобусов от центра до Мотовилихинского района, по улице Революции запустят маршруты, которые будут напрямую выходить на Бульвар Гагарина: №4 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный», №36 «Улица Мильчакова — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок — НПО «Биомед» — микрорайон Новые Ляды», №67 «Садовый микрорайон — Парковый микрорайон».

Существующие автобусные маршруты №1 «Станция Пермь-2 — Садовый микрорайон», №5 «Улица Мильчакова — микрорайон Голый Мыс», №19 «Ипподром — микрорайон Липовая Гора», №59 «Юбилейный микрорайон — Ипподром» и маршрутное такси №19т «Микрорайон Крохалева — Станция Пермь-2» перенесут на улицу Пушкина.

Предполагается, что по новым трамвайным путям станут ездить трамваи №6 «ОАО «Велта» — станция Пермь — II» и №10 «Школа №107 — улица Максима Горького».

Сроки

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 сентября. Аукцион планируется провести 28 сентября. В документации говорится, что в октябре победитель аукциона уже должен начать работы по устройству ливневой канализации на улице Куйбышева.

На время проведения реконструкции будут перекрывать разные участки улицы Революции. Работы на первом участке начнутся в середине декабря и закончатся в конце апреля 2019 года. Сразу после этого работы начнутся на участке №3. Их должны закончить к концу июля. Работы на участке №2 должны завершить в середине октября 2019 года, а на участке №4 — к 15 декабря 2019 года.

В документации сказано, что администрация уже решила вопрос с выкупом частной земли, необходимой для реконструкции. В частности, проведению работ мешают железные заборы, трамвайная и автобусная остановки «Динамо», шиномонтажная мастерская, гараж МВД РФ по Перми, здание газорегуляторного пункта около школы №9, общественный туалет у парка Горького, а также торговый павильон на перекрёстке Куйбышева и Революции, в котором располагаются аптека «Планета здоровья» и магазин «Хмель и солод». После демонтажа, все материалы и конструкции планируется передать собственникам или вернуть в бюджет деньги, полученные при реализации материалов.

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