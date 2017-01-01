Свидетель по делу «ЗиДа» рассказал о конфликте с обвиняемыми из-за доступа к банковским счетам Он заявил, что это подорвало его здоровье и вынудило сменить работу

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми продолжается процесс по делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В среду, 29 августа, суд допрашивал бывшего гендиректора ООО «Энергоресурс» Владимира Стареньких. Он руководил предприятием в 2011 году, еще до назначения Андрея Масалкина, который ранее также выступал на суде свидетелем стороны обвинения.

По словам Стареньких, после того, как он стал гендиректором предприятия, на него сразу же началось оказываться давление со стороны отца и сына Овчинниковых. Они требовали передать им электронный банковский ключ, который давал доступ к финансам компании.

Стареньких отказался, в результате чего между ним и обвиняемыми возник конфликт. По словам свидетеля, из-за конфликта у него случился инфаркт.

В итоге Стареньких уступил — он написал заявление в банк о том, что потерял доступ к ключу. В результате банк сделал ему копию, которую Стареньких передал Овчинниковым, а сам уволился, так как «не мог работать в таких условиях». Почему он написал заявление в банк вместо того, чтобы просто отдать ключ, он не пояснил.

После этого Стареньких перешёл на работу начальником энергослужбы «ЗиДа». Он рассказал, что впоследствии сотрудники завода заподозрили, что происходит завышение показаний приёма тепла. Однако, исполнительный директор завода Егор Заворохин, которому Стареньких сообщил о подозрениях сотрудников, посоветовал ему «заниматься своими делами». Как эта ситуация решалась дальше, свидетель не знает. Он отметил, что внутренняя проверка датчиков тепла в котельной показала, что они были опломбированы.

Напомним, бывшего исполнительного директора Завода им. Дзержинского Егора Заворохина и двух его предполагаемых сообщников, Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын), обвиняют в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов завода в 2011 году.

Ранее Андрей Масалкин, который также участвовал в схеме хищения, пошёл на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб. Кроме того, бывшая начальница службы эксплуатации «ЗиДа» Елена Власова рассказала суду о разнице «почти в 2 млн руб.» между тратами на ремонт кровли цехов и первоначальной сметой.

Заворохин и Овчинниковы своей вины не признают.