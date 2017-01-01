Свидетель по делу «ЗиДа» рассказала о хищении средств на ремонт заводской кровли, в котором обвиняют подсудимых По её словам, завод заплатил за ремонтные работы почти на 2 млн рублей больше, чем требовалось

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Фото: Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми продолжается процесс по делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД).

28 августа суд допрашивал свидетеля — бывшую начальницу службы эксплуатации «ЗиДа» Елену Власову. По мнению следствия, она участвовала в приёмке ремонтных работ кровли цехов №26 и 26А в 2011 году, на которых, якобы, также были совершены хищения.

По её словам, решение о ремонте в 2011 году принял занимавший тогда должность исполнительного директора «ЗиДа» Егор Заворохин. Общая смета расходов составила примерно 7 млн руб. Подрядчиком выступил гендиректор ООО «Энергоресурс» Андрей Масалкин. Эта компания обслуживала котельную, подававшую тепло на «ЗиД».

Власова рассказала, что оплата работ была произведена летом 2011 года, когда она была в отпуске. По возвращения она увидела, что «работы выполнены не в полном объеме и с низким качеством». Разница между фактически выполненными работами и запланированными составила «примерно 2 млн руб».

По словам Власовой, она сообщила об этом Заворохину, но никаких действий по исправлению ситуации от него не последовало. В свою очередь Масалкин якобы надавил на неё и потребовал подписать документы о приёмке. Впоследствии в этом же году Елена Власова была уволена с завода.

Напомним, бывшего исполнительного директора Завода им. Дзержинского Егора Заворохина и двух его предполагаемых сообщников, Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын), обвиняют в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов цехов завода.

Ранее Андрей Масалкин, который также участвовал в схеме хищения, пошёл на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб. На одном из прошлых судебных заседаниях он дал показания, что совершал незаконные манипуляции с датчиком подачи теплоэнергии на завод по просьбе других фигурантов дела. Кроме этого, он признался, что на допросах давал ложные показания в интересах обвиняемых. Заворохин и Овчинниковы своей вины не признают.

Суд продолжит заслушивать показания свидетелей 29 августа.