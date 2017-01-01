Свидетель обвинения по делу «ЗиДа» признал, что давал ложные показания По его словам, он делал это под давлением Заворохина и Овчинниковых

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

Свидетель обвинения в процессе о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Андрей Масалкин признал, что ранее давал ложные показания. Это произошло в ходе судебного заседания по делу, состоявшегося 23 августа.

Он заявил, что давал ложные показания под давлением — все они заранее обговаривались с обвиняемыми Денисом и Максимом Овчинниковыми, а также Егором Заворохиным.

Речь о показаниях, которые Андрей Масалкин давал еще в 2012-2013 годах. Тогда Маскалкин, занимавший ранее пост директора ООО «Энергоресурс» (обслуживало котельную, подававшую тепло на ЗиД), сообщил следователям о том, что являлся единственным учредителем этой компании, что не соответствует действительности. Кроме того, он скрыл роль Заворохина и Овчинниковых, которые фактически поставили его на должность директора ООО «Энергоресурс», в хищении средств завода.

Напомним, бывшего исполнительного директора Завода им. Дзержинского Егора Заворохина и двух его предполагаемых сообщников, Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын), обвиняют в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии, а также в хищении 1,5 млн руб. в качестве платы за ремонт кровли и фасадов цехов завода.

Ранее Андрей Масалкин, который также участвовал в схеме хищения, пошёл на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб. На прошлом судебном заседании он дал показания, что совершал незаконные манипуляции с датчиком подачи теплоэнергии на завод по просьбе других фигурантов дела. Заворохин и Овчинниковы своей вины не признают.

Следующее заседание по делу пройдет 28 августа в Дзержинском районном суде Перми.