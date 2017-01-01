В процессе по хищениям на ЗиДе начались допросы свидетелей Бывший директор компании «Энергоресурс» рассказал о схеме, по которой выводились деньги

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми продолжается судебный процесс по уголовному делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В качестве обвиняемых выступают бывший исполнительный директор Егор Заворохин и бизнесмены Денис и Максим Овчинниковы. Им инкриминируют хищения средств завода в размере 143 млн руб.

Сегодня, 21 августа, процесс перешёл в стадию допроса свидетелей. Начат допрос бывшего директора ООО «Энергоресурс» Андрея Масалкина. Ранее он тоже был фигурантом дела о хищениях, но дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он пошёл на сделку со следствием, и в апреле 2017 года он был приговорён к трём годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. руб. На процессе он выступил как свидетель стороны обвинения.

По его словам, в 2010 году он начал работать на ТЭЦ завода, а на следующий год стал уже директором «Энергоресурса» — компании, которая обслуживала котельную. По его словам, занять пост директора ему предложил Денис Овчинников, который являлся её фактическим собственником.

Отвечая на вопросы суда, Масалкин рассказал, что с августа 2011 года по май 2012 года он участвовал в схеме, которая позволила вывести с завода более 140 млн руб. По версии следствия, эти средства были переведены ООО «Энергоресурс» в качестве платы за подачу теплоэнергии на предприятие. Масалкин добавил, что преступную схему по хищению средств предложил Денис Овчинников.



Далее Андрей Масалкин сообщил, что показатели подачи теплоэнергии, на основании которых производился расчет оплаты за тепло, были намеренно завышены по просьбе обвиняемых.



Андрей Масалкин, экс-директор ООО «Энергоресурс»:

— Схему предложил Денис Овчинников, он предложил искажать показания счетчика по использованной заводом энергии. Я сам это сделал по его просьбе, изъяв из гильзы датчик, и потом опломбировал его.

По его словам, схема сразу привела к резкому увеличению поступления денег. Финансовыми вопросами он, якобы, не занимался, всё решали Овчинниковы. Сам же Масалкин, по его словам, получал фиксированную зарплату с небольшими «премиями».



Далее Масалкин рассказал суду, что завод перечислял деньги за поставку мазута, хотя котельной он не требовался, а сам мазут в реальности не поставлялся. По его словам, был оплачен объем равный 20 железнодорожным составам.

В 2012 году было заведено уголовное дело по факту искусственно завышенного объема теплоресурса заводу. После этого Масалкин, якобы, поправил показания счётчиков на правильные. Он проработал директором «Энергоресурса» до момента своего ареста в феврале 2016 года.

В заседании суда объявлен перерыв до 23 августа. Тогда же Андрей Масалкин продолжит давать свидетельские показания.