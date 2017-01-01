ГУП «Теплоэнерго» будет претендовать на статус регоператора в сфере ТКО С этой целью предприятию увеличивают уставный капитал на 231,6 млн рублей

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Фото: Игорь Катаев

Краевые власти собираются выделить в 2018 году из бюджета края 231,6 млн руб. на формирование уставного капитала ГУП «Теплоэнерго» (учредителем является Региональная служба по тарифам). Эти деньги появились в бюджете в связи с фактическим поступлением налога на прибыль организаций. Такие поправки в бюджет сегодня, 14 августа, рассмотрели на заседании комитета по развитию инфраструктуры. Как пояснил вице-премьер краевого правительства Антон Удальёв, на базе ГУП «Теплоэнерго» планируется создание предприятия, которое будет претендовать за статус регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сегодня уставный капитал «Теплоэнерго» составляет 40 млн руб. По итогам 2017 года компания понесла убытки в размере 3 млн руб. Директор ГУП — Новосёлов Аркадий Викторович.

Увеличение уставного капитала необходимо для того, чтобы ГУП смог принять участие в торгах.

Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО был объявлен 24 июля Власти Прикамья планируют заключить соглашение с регоператором на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год. На прошлой неделе конкурс был приостановлен: перевозчик ООО «ЭКОЛ», который планировал принять участие в торгах, направил жалобу в антимонопольный орган. Рассматривать её будет центральный аппарат ФАС России. Рассмотрение состоится 15 августа.

Помимо «ЭКОЛ», о своих планах участия в конкурсе заявляли в ООО «Буматика» (концессионер полигона в Краснокамском районе). «Буматика» планировала подать заявку совместно c московским инвестором.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Рекомендовать к принятию во втором уполномочен только профильный комитет по бюджету, заседание которого состоится 15 августа. Первый заместитель председателя краевого правительства Елена Чугарина попросила рассмотреть поправки в бюджет сразу в двух чтениях.