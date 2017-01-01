В отношении генерального директора ООО «ЭКОЛ» возбуждено уголовное дело Его обвиняют в избиении 18-летней девушки

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Сергей Каштанов

Фото: Алексей Суханов

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в Управлении ГУ МВД по Пермскому краю. По словам представителя правоохранительных органов, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои» сотрудниками отдела полиции №5 по Орджоникидзевскому району города Перми.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что 13 июля в районе Голованово произошел конфликт между генеральным директором ООО «ЭКОЛ» Сергеем Каштановым и компанией молодых людей, жаривших шашлыки на берегу водоёма — якобы, на частной территории Каштанова. Среди них была 18-летняя девушка Елизавета, которой он якобы нанёс удар, в результате которого у неё оказалась сломана челюсть. Пострадавшая обратилась в полицию.

По имеющейся информации, дело возбуждено после проверки в тот же день — 13 июля 2018 года.

Сегодня, 13 августа, тётя пострадавшей девушки, Анна, разместила пост в социальной сети Facebook, где рассказала подробности произошедшего. Как становится ясно с её слов, человеком, сломавшем челюсть её племяннице был именно Каштанов — она разместила в посте его фотографию на обложке журнала с именем и фамилией.

Сам Сергей Каштанов в крайне грубой форме отказался прокомментировать «Новому компаньону» эту информацию.