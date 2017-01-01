РСТ Пермского края приостановила торги по отбору регоператора по обращению с ТКО Причиной стала жалоба компании «ЭКОЛ» в антимонопольную службу

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 8 августа, Региональная служба по тарифам приостановила торги по отбору регоператора по обращению с ТКО. На сайте torgi.gov.ru говорится, что их приостановили в тот же день, как УФАС направило уведомления о поступлении им жалобы.

Напомним, 24 июля Региональная служба по тарифам объявила конкурс на право заключения соглашения об организации на территории Пермского края деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Власти Прикамья планируют заключить соглашение с регоператором на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год.

В конкурсной документации говорится, что потенциальные участники должны обладать лицензией на любой вид деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортировка, обезвреживание и т. д.). Размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе планировали принимать до 20 августа. Их должны оценить исходя из приведённой стоимости, которую предложат участники конкурса, и качества предоставляемых услуг: надёжности, оперативности, исполнительности и т.д. Итоги торгов планировалось подвести до 5 сентября, чтобы 19 сентября заключить соглашение с новым региональным оператором.

В понедельник, 6 августа, ООО «ЭКОЛ» в лице его генерального директора Сергея Каштанова направило в антимонопольную службу Пермского края заявление с просьбой проверить торги на наличие признаков нарушения федерального закона «О защите конкуренции» и обязать организатора конкурса устранить нарушения. Эта компания собиралась принять участие в конкурсе, но, как сообщается в жалобе, не может этого сделать. В жалобе сказано, что «ЭКОЛ» не располагает свободными наличными средствами нужными для обеспечения заявки — более 211,7 млн руб. При этом эту сумму могут внести за неё третьи лица, что не предусмотрено условиями конкурса. Компания считает, что интересы РСТ как организатора конкурного отбора будут одинаково защищены, как, если участник сам вносит средства, так, если за него это делают третьи лица. Кроме этого, компания жалуется, что к конкурной документации не говорится, в каких случаях деньги, внесенные на обеспечение заявки, не возвращаются участнику торгов. «ЭКОЛ» считает, что это создает риск необоснованного невозврата средств в размере более 211,7 млн руб. и существенно нарушает права участника.

Также ООО «ЭКОЛ» в своей жалобе указало, что конкурсная документация содержит две разные величины ежегодного образования ТКО на территории края — 1 млн тонн и 979 тыс. тонн. Заявитель утверждает, что из-за этого несоответствия участник торгов не сможет определить свой потенциал по критерию мощности и корректно рассчитать стоимость услуги регионального оператора. В результате стоимость услуг, основанная на некорректных данных, в дальнейшем не позволит установить экономически обоснованный тариф для населения.

В краевом УФАС «Новому компаньону» сообщили, что рассматривать жалобу будет Центральный аппарат ФАС, так как это их полномочия. Дату рассмотрения заявления определят федеральные антимонопольщики. При этом жалоба в соответствии с законом подлежит рассмотрению в течении семи рабочих дней с возможностью продления ещё на семь рабочих дней. На момент рассмотрения жалобы торги должны быть приостановлены.

Директор по взаимодействию с государственными органами Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами Дмитрий Клещёв считает, что жалобу в любом случае рассмотрят, так как это стандартная процедура. По мнению эксперта, «ЭКОЛ» указал в своей жалобе довольно слабые тезисы, и пока никакие особые риски этому конкурсу не грозят. Например, пункт про различия в цифрах ТКО между терсхемой в других субъектах оспорить не удавалось.