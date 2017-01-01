Пермская набережная увеличится на 500 квадратных метров В конце мая планируется открытие плавучего ресторана неподалёку от Речного вокзала

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В Перми начали строительство «Причала №5» — плавучей платформы, которая в середине мая пришвартуется на городской набережной. Владельцы позиционируют её как новое общественное пространство, где планируется разместить гриль-ресторан, зал для просмотров кино и трансляций культурных и спортивных событий, смотровые площадки для созерцания заката, пляжную зону, концертную площадку, банкетный зал, швартовый пирс и место для спортивной рыбалки.

Общая площадь платформы — 500 кв. м. Её сооружением занимается судостроительный завод «Кама». Пришвартовано плавсредство будет в 200 м от Речного вокзала в сторону Коммунального моста, 15 якорей общим весом 15 т будут держать на плаву платформу общей грузоподъемностью 100 т, поверхность «Причала №5» покроют сосновой доской. Открытие планируется на конец мая.

Организаторы площадки — частные инвесторы, которые предпочитают сохранять инкогнито. Известно, что автор концепции «Причала № 5» — один из самых «раскрученных» пермских рестораторов. Информацией о проекте располагает его пиар-менеджер Алексей Папулов. По его словам, «Причал №5» — авторский проект, который соединит разные виды городского досуга: видеопоказы главных городских культурных событий онлайн с ужином в гриль-ресторане, отдых после вечернего променада по набережной — с созерцанием заката и т.п. Главная идея проекта — оказаться за границей города, не покидая его центра; нужно лишь перейти границу суши и воды.

Алексей Папулов также отмечает, что зайти на платформу можно будет пешком со стороны пермской набережной или вплавь со стороны Камы — на платформе будет предусмотрена возможность швартовки до 15 судов. Первый в Перми ресторан на воде проработает до середины сентября.