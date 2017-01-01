Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 6 марта

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Так умирают памятники. «Новый компаньон» выяснил, как была уничтожена дача купцов Каменских в Закамске и почему ответственность за это так никто и не понёс.

Денис Маслов: Если мы допустили нарушения, отвечать за них всё равно придётся. Исполнительный директор «Амкара» на грани отставки ответил на острые вопросы, накопившиеся к пермскому клубу.

Между «Мишленом» и «Трипэдвайзером». Эксперты Торгово-промышленной палаты обсудили проект пермского ресторанного рейтинга.

Андрей Липин: Мы не видим причин для скачка инфляции. Замглавы департамента денежно-кредитной политики Центробанка — о будущем экономики, субъективности оценок и специфике Пермского края.

Ухватились за сети. Власти взялись за наведение порядка на рынке электроэнергетики.

Во главу округа. Кто возглавит Краснокамск и Чайковский после преобразования территорий?

Instagram с чиновничьим лицом. Краевые власти пытаются достучаться до пользователей соцсетей.

Михаил Городилов: Наши дети уже не будут знать запаха бумажной купюры. Исполняющий обязанности декана экономического факультета ПГНИУ — о необходимости нестандартных подходов к подготовке специалистов.

От ордена Ленина — к комсомольскому значку. Совет по топонимике при главе города обсудил новые названия скверов и идеи памятников.

Виталий Полонский: «Фаэтон» — это в чистом виде барочный театр. Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета раскрывает секрет «ангельского» пения и делится опытом работы с барочной музыкой — и с музыкой завтрашнего дня.

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